Nicola Amoruso, ex attaccante tra le altre di Juve e Napoli, ha parlato a Radio Sportiva dell'ormai imminente arrivo di Romelu Lukaku all'Inter, facendo poi un paragone con Mauro Icardi: "Lukaku è un signor giocatore. Di movimento, buona tecnica. Preferisco lui a Icardi, fa sempre sentire la sua presenza in area di rigore. In certe partite può essere più funzionale dell'argentino, che però tende a sparire per larghi tratti di gara".