Kaitlyn "Amouranth" Siragusa è una delle streamer più famose di Twitch e anche su Instagram non se la cava male, con un profilo seguito da 4,1 milioni di followers. E poi c'è pure Twitter, social sul quale Amouranth ha annunciato che Twitch le ha demonetizzato i suoi video senza preavviso. Nelle motivazioni i gestori l'hanno informata che i suoi stream "non sono adatti agli inserzionisti. Twitch, come riporta il sito tech.everyeye.it, potrebbe essere in procinto di dare ilvia ad un giro di vita nei confronti delle così dette hot tube streamer, che di recente sono state al centro di non poche polemiche sul web. Di fatto, la policy di Twitch non prevede alcun divieto nei confronti delle dirette in costume da bagno, ecco perchè ipotizzare un ban (richiesto da molti) sarebbe quanto meno difficile. La scelta di demonetizzare i canali potrebbe rappresentare un modo per aggirare il problema ed allo stesso tempo garantire che questi utenti possano continuare ad interagire con i propri follower. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi, facciamo un giro sull'account IG di Amouranth, per ammirare le sue bellissime foto!



