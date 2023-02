Quella di ieri è stata una giornata decisamente calda in casa Fiorentina con il caso Amrabat a farla da padrone. La 'bomba' è deflagrata con il diffondersi della notizia di un'offerta del Barcellona per il marocchino e la conseguente Instagram story postata dal giocatore che, fin da subito, ha spinto per lasciare Firenze e l'Italia.



PRESSING XAVI - Una situazione che, racconta il Corriere dello Sport, ha infastidito fin da subito la Fiorentina. Un po' per le tempistiche, un po' per la formula (prestito oneroso da 4 milioni con diritto di riscatto a 36). In tutto questo, è sceso in campo anche lo stesso Xavi che fin dalla mattinata di ieri ha letteralmente tempestato di telefonate l'ex Verona. Ore di tensione, dunque, sia fra i club che fra la Viola e il centrocampista, culminate con la non convocazione di quest'ultimo per il match di Coppa Italia contro il Torino e con la permanenza, a questo punto forzata, nella società gigliata.