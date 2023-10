Christmas carols with @fcunion_en in Köpenick. Thousands of fans come here to do this every year since 89 broke in on Dec. 2003 to start the tradition. It's brilliant! #Eisern pic.twitter.com/zcUSJNHUfl — _ (@cfaheyap) December 23, 2019

Non è semplicissimo concentrare la propria attenzione su qualcosa in particolare, una volta arrivati allo stadio dell’, nella parte orientale della città. Tutto intorno, un pittoresco, dentro un’atmosfera che profuma di storia, tra la tribuna e la Gegengarade, ovvero la gradinata senza posti a sedere, alla vecchia maniera, tra la Waldeisete (“curva nel bosco”) e il. Ci torneremo più avanti. Eppure, se uno ci fa attenzione, dal lato dell’ingresso della tribuna c’èa forma di caschetto rosso che riporta, un monumento a imperitura memoria per iche tra il 2008 e il 2009 hanno preso martello e cazzuola e si sono messi a, senza aspettare i fondi dal Governo che avrebbero tardato troppo. Ecco, se si vuole cercare cosa significhi essereconsigliamo di fare un giro a Berlino Est, quartiere Kopenick. Non se ne rimarrà delusi.Veduta dall'esternoPiù di 22mila posti, di cui solo quelli della tribuna principale sono a sedere, per. Il nome è qualcosa di magico: “Stadio vicino alla vecchia casa del guardiaboschi”, perché appunto è circondato dal bosco della Sadowa (oggi “Wuhlheide”) e addiritturaLo stadio An der Alte Forsterei è nato nel 1920, più di 100 anni fa, come nuova casa dell’Union Oberschoneweide, vecchio nome dell’Union Berlino, ed è stato portato alla capienza attuale tra gli anni Settanta e Ottanta, dopo il, anno della prima promozione nel massimo campionato della DDR, la Germania dell’Est. A cavallo tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo Millennio, dopo la caduta del Muro e la riunificazione della Germania, lo stadio è diventato rapidamente obsoleto, tanto che. Tuttavia, nel 2006, in concomitanza con i Mondiali tedeschi vinti dall’Italia, il Governo interruppe le proroghe, e la società decise, spalleggiata dai tifosi, di procedere alla, che hanno lasciato ai professionisti soltanto i lavori più complicati di copertura dell’impianto. La mattina dell’inaugurazione, un romanticissimo derby tra Hertha, la squadra dell’Ovest, e Union, c’era ancora chi era occupato a dare le ultime mani di vernice.“Unione di ferro”. Non è solo un motto, è una filosofia di vita. E non vale solo oggi, che la squadra è in Champions League dopo un paio di annate di grande calcio sotto la guida del tecnico svizzero Urs Fischer, ma per tutti i 117 anni di storia della. I tifosi dell’Union sono uomini di ferro, abituati a perdere e per questo dotati di fede incrollabile nel loro ideale., si racconta parlando degli anni della Guerra fredda. L’amore per i biancorossi (scelta cromatica non casuale) andava oltre la voglia di scavalcare il muro per fuggire verso la libertà, e si sostanziava nel far parte di una comunità e nello stringersi contro le angherie della Stasi prima e dello Stato appena riunificato poi: nel 1993 e nel 1994 due promozioni consecutive vennero negate con motivazioni pretestuose che adducevano a presunte fideiussioni e rossi di bilancio, mentre. Eisern Union, quindi, non enfatizza assolutamente nulla di quello che è il rapporto tra la comunità e la società. Anzi, c’è di più, perché in effetti l’Union Berlino è l’espressione di un calcio che è davvero dei tifosi:(unico caso in Germania),. I giocatori spesso arrivano in bici, addirittura l’Alten Forsterei apre per Natale e gli Unioner si ritrovano tra campo e spalti a cantare cori natalizi a lume di candela. Uno spettacolo da togliere il fiato. No al calcio moderno, “Gegen der modernen Fussball”: a Berlino Est più che altrove.Sfortunatamente, però, la casa dell’Union non è proprio concepita per il calcio moderno, nemmeno nell’ottica di un ciclo virtuoso come quello attuale:, i cugini occidentali, quell’che nel 2006 ha visto Cannavaro alzare al cielo la Coppa del Mondo. Inutile dire che gli Unioner hanno riempito i 70mila posti dell’Olympia come se nulla fosse in occasione dell’esordio casalingo contro il Braga, perso per 2-3 in rimonta. In effetti, il presente dei ragazzi di Fischer, nonostante gli arrivi dalla Serie A di Gosens e Bonucci, non è dei più rosei, con zero punti in Champions League e appena sei in otto giornate in Bundesliga. Ma. Un po’ come nel giorno della prima storica partita in Bundesliga, nel 2019: era il 18 agosto, avversario il frizzante Lipsia “pompato” dall’ingresso nella galassia Red Bull. Finì 0-4, ma fu una festa a prescindere, come lo è stata l’esordio casalingo nella massima competizione europea. Non è neanche la prima volta che l’Union si gioca la storia nello stadio dell’Hertha:. Tornando al 18 agosto 2019, prima partita in prima divisione, sapete quale fu la coreografia scelta per quel giorno? Molto semplice: la curva espose un migliaio di foto in bianco e nero di tifosi che non c’erano più, per condividere con loro quel grande traguardo dopo più di cento anni di sforzi, lotta, moltissimo orgoglio a fronte di pochissime gioie. Una di quelle, però, rimane e rimarrà sempre davanti agli occhi dei tifosi: è l’Tanto il calcio moderno va con quello luminoso, quello gli uomini di ferro dell’Union glielo possono anche concedere.