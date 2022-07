Per chi non la conoscesse, Ana Maria Markovic è una 22enne calciatrice del Grassoppher, club di Zurigo con il quale ha vinto due campionati svizzeri, e della nazionale croata. In questi giorni, è stata intervistata dal sito elvetico 20min.ch. Nell'intervista, ci sono alcuni passaggi interessanti, che vi riportiamo.



"Non mi dà fastidio se dicono che sono bella, apprezzo il complimento – dice la Markovic – ma aver letto in alcuni articoli che sono la più sexy non mi piace… significa spingersi oltre nei giudizi e non va bene per me né per la mia famiglia".



Ana Maria, che ha un profilo Instagram ufficiale seguito da 795 mila followers, prosegue: "Molte persone mi hanno scritto e si sono spacciate per manager… ma io so esattamente cosa vogliono da me. Non mi hanno mai visto giocare a calcio, si sono solo limitati a un giudizio estetico. Mi spiace non s'informino".



E infine: "Se poserei per fare foto osé in cambio di soldi? Di recente avevo anche pubblicato sul mio profilo foto un po' provocatorie, ma non avrei mai posato nuda da nessuna parte. Non potrei convivere con una cosa del genere e come la prenderebbe la mia famiglia".