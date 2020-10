Ana Emilia Danciu, segni particolari: modella, playmate e tifosa della Juventus. Un fisico strepitoso e un sorriso disarmante, la modella rumena, esperta anche di pronostici, ha un bellissimo profilo ufficiale su Instagram, nel quale possiamo ammirare tutti i suoi scatti. Nell'aprile del 2018 andò vicinissima a un incredibile risultato azzeccato, pronosticando un 3-0 a favore della Juve in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid, dopo che i bianconeri erano stati sconfitti in casa dai Blancos per 3-0 (la sera della celeberrima rovesciata di Cristiano Ronaldo, con gli applausi dello Stadium). Contro ogni pronostico, al 96° la squadra di Allegri si trovò davvero in vantaggio 3-0 in casa del Madrid, fino al rigore di Ronaldo che qualificò la squadra di Zidane.



