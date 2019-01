Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti leghe professionistiche stilando la classifica dei migliori 20 club.- Guidano la classifica da tempoe Barcellona con le Merengues che battono ogni record sforando per la prima volta la cifra record di 750 milioni di euro grazie soprattutto alla vincita della terza Champions League consecutiva. Il, secondo a 690 milioni, stacca di circa 30 milioni ilfermo a 666 milioni. Giù dal podio il, ultimo club sopra i 600 milioni a quota 629 milioni di fatturato.Per la prima volta nella storia di questa analisi non c'è un club italiano nella top 10.anche se l'acquisto di Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare l'andamento in vista dell'anno prossimo.posto con 280 milioni di euro annui di ricavi (+17,7 mln di crescita nei ricavi commerciali e un +7% di aumento sul fatturato). Tornano in classifica dopo un anno di assenza. I giallorossi, 15esimi con 250 milioni segnano un +46% sul fatturato rispetto all’anno precedente, mentre i rossoneri, 18esimi chiudono a 207 milioni. Esce dalla top20, infine, il