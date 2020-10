Vi ricordate di Anastasiya Kvitko? Diventò famosa in occasione del Mondiale di Russia 2018, quando l'allora 21enne formosa modella in patria venne ribattezzata la 'Kim Kardashian russa'. Da allora Anastasiya ne ha fatta di strada, compreso un profilo Instagram con un seguito di 11,7 milioni di followers. Forme strepitose e, giura lei, del tutto naturali e senza ritocchi, la Kvitko ha delle misure pazzesche, 96-62-105, e una abilità innata nel creare e promuovere la sua immagine e il suo 'brand' sul web. All'origine del suo successo ci furono gli autoscatti da urlo che lei chiamava “belfies”, con il lato B in bella mostra, poi è stata tutta una strada verso il successo! E anche il lato A...



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI ANASTASIYA!