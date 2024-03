Ancelotti accusato di frode fiscale per oltre un milione di euro: la procura di Madrid chiede 4 anni e 9 mesi

Carlo Ancelotti piomba al centro di un'accusa di frode fiscale, legata al mancato pagamento all'erario di una cifra che supera il milione di euro. La richiesta di condanna arriva dalla procura di Madrid, che chiede che al tecnico del Real Madrid vengano comminati 4 anni e 9 mesi di reclusione.



I MOTIVI DELLA RICHIESTA - Come riportato da Calcio e Finanza, il tecnico dei Blancos è accusato di evasione fiscale con riferimento agli anni fiscali 2014 - per un importo pari a 386.361 euro) e 2015 (675.718 euro), ovvero il periodo della sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid. In particolare, gli si imputa la mancata segnalazione nella dichiarazione dei redditi del ricavo proveniente dallo sfruttamento dei propri diritti d'immagine, che aveva trasferito ad altri enti.



L'ACCUSA - La Procura specifica che "per evitare la tassazione dei proventi derivanti dai diritti d'immagine", Ancelotti si sarebbe servito di una rete "complessa" e "confusa" di trust e società. L'allenatore avrebbe "simulato" la cessione dei suoi diritti di immagine ad enti "privi di reale attività", che risiedono fuori dalla Spagna "perseguendo così l'opacità di fronte all'Erario spagnolo e l'occultamento del reale beneficiario dei proventi i suoi diritti di immagine, in modo che né lui né alcuna di dette società debbano pagare tasse sulle ingenti somme ricevute in Spagna o fuori dal Paese".