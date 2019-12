Carlo Ancelotti è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Everton. In questi minuti è stato raggiunto l'accordo totale per il contratto anche a livello di dettagli economici e budget sul mercato; le parti stanno definendo l'intesa finale prima di firmare gli accordi, ma c'è il via libera di Ancelotti all'Everton perché convinto che possa essere il club giusto con ambizione e progetto futuribile. Insomma, stretta di mano arrivata nella notte tra Ancelotti e i Toffees.





ULTIMI DETTAGLI - Per arrivare all'ufficialità in tempi rapidi è già partita contestualmente la trattativa per liberarsi dall'accordo ancora in vigore con il Napoli; Ancelotti e i suoi legali stanno risolvendo la situazione con De Laurentiis per poi procedere alle firme con l'Everton, da capire le tempistiche in vista della sfida contro l'Arsenal del prossimo weekend. Ci siamo, Ancelotti è pronto al ritorno in Premier League.