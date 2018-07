Giorno 19 del ritiro azzurro, serata di gala questa sera in Val di Sole, con la squadra del Napoli che è stata presentata al grande pubblico con la classica festa in piazza Madonna della Pace. "Sarò con te": parte il coro, tutta la piazza canta! Anche Carlopartecipa al coro, poi aggiunge: "Se sento l'amore dei tifosi? Certo che lo sento... Ringrazio questa meravigliosa passione dei tifosi, ce la mostrano ogni giorno!La squadra è forte, possiamo competere: se uniamo qualità, sogno e passione possiamo farcela". Dopo aver parlato ai tifosi presenti,. Grande entusiasmo in casa Napoli.