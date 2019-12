A una settimana dall'addio al Napoli, Carlo Ancelotti è pronto a rimettersi in gioco. Il tecnico è stato contattato nelle ultime ore dall'Everton. Primi contatti positivi, trattativa in corso. Il tecnico deciderà a breve se accettare o meno la proposta dei Toffees, che lo hanno scelto per sostituire Marco Silva, esonerato due settimane fa.



CONTATTI - L'Everton è sedicesimo in classifica, a +3 sulla zona retrocessione. Per questo è stato esonerato Silva, rimpiazzato temporaneamente da Duncan Ferguson, il miglior marcatore scozzese nella storia della Premier, capace di racimolare 4 punti in 2 partite. Il suo però è un incarico a tempo, nessun dubbio. Tra i profili studiati, l'Everton ha deciso di puntare su Ancelotti. I primi contatti sono stati positivi: l'azionista di maggioranza Moshiri e il presidente Kenwright spingono per un'intesa veloce. Ferguson resterebbe comunque al fianco di Ancelotti, e guiderà in ogni caso la squadra in Coppa di Lega, nella sfida che mercoledì sera vedrà i Toffees opposti al Leicester. Secondo Sky Sport Uk Ancelotti sarebbe anche già volato in Inghilterra, a Liverpool, per un incontro diretto con la dirigenza del club inglese.



SI TRATTA - Martedì scorso il Napoli si qualificava agli ottavi di finali di Champions League, con un secco 4-0 ai danni del Genk, con Ancelotti in panchina, a guidare la squadra. L'abbraccio con Callejon, le parole d'amore di Zielinski e Koulibaly, e un tentativo dello stesso tecnico non sono serviti a far cambiare idea al presidente De Laurentiis, che aveva già deciso di sostituirlo con Gattuso, bloccato pochi giorni prima. L'esonero nella notte di martedì, poi Ancelotti ha fatto le valigie. E ora, con Arteta vicino all'Arsenal, subito la proposta dell'Everton. Trattative in corso, Ancelotti non ha ancora deciso. Qualora trovasse un'intesa con il club inglese, dovrebbe poi risolvere il contratto che ancora lo lega al Napoli. Non una cattiva notizia per il presidente De Laurentiis.



@andreasereni90