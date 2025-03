Ancelotti avvisa l'Inter per Nico Paz: "Il Real Madrid lo osserva attentamente"

Tra i premiati di Montecatini per il “Trofeo Maestrelli International”, in collegamento dalla Spagna, c'è anche l'allenatore del Real Madrid campione d'EuropaTra gli argomenti trattati nel suo intervento, non è mancato un passaggio sulla polemica nei confronti della Liga da lui stesso innescata dopo la vittoria contro il Villarreal dell'ultimo weekend: "Un finale lunghissimo, infinito, e molto esigente., dando ai giocatori più tempo per recuperare e per migliorare la qualità del gioco".(è sotto contratto col Real Madrid fino a giugno 2026, ndr), nelle passate settimane il nome di Carlo Ancelotti è stato ripetutamente accostato alla panchina della Roma, squadra nella quale ha militato da calciatore e che è alla ricerca di un successore di Claudio Ranieri. Questa la risposta del diretto interessato, col più classico dei dribbling: "Nonostante la forte suggestione, ad oggi lo stesso club giallorosso sarebbe orientato maggiormente su due profili come Gian Piero Gasperini, in uscita dall'Atalanta, o Maurizio Sarri, pronto a rimettersi in gioco ad un anno di distanza dalla separazione dalla Lazio.Infine, sempre restano in tema calciomercato,, trequartista classe 2004 attualmente in forza al Como ma per il quale il Real Madrid vanta un diritto di recompra: ad 8 milioni di euro questa estate, a 9 in quella del 2026 e a 10 in quella del 2027. ", una delle squadre del campionato italiano particolarmente interessate ad investire su un talento in grande crescita (27 partite, 6 reti e 6 assist all'attivo) e