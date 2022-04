Dopo la vittoria dello Stamford Bridge contro il Chelsea, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è tornato a parlare in vista della sfida di campionato contro il Getafe. Tra i temi toccati, la situazione di Gareth Bale: "Sta facendo bene, come abbiamo visto con il Galles. E vuole dimostrarlo anche qui, con la sua squadra. Sarebbe giusto salutare il Bernabéu in modo positivo. È entrato nella storia del questo club".



BENZEMA E IL FUTURO - Protagonista in Champions è stato Karim Benzema: "Come Van Basten? È molto difficile confrontarsi giocatori di altre epoche. Penso che Benzema sia felice di essere paragonato a Van Basten, e Marco sia felice di essere paragonato a Karim". Poi qualche battuta sul suo futuro: "A fine stagione il club valuterà il lavoro fatto prenderà una decisione. Io qui mi diverto ogni giorno".