AFP via Getty Images

Ancelotti-Brasile è ufficiale: la vittoria del Mondiale 2026 si gioca a 7,50

31 minuti fa



Voci, avvicinamenti e poi smentite, ma ora è ufficiale: dal prossimo 26 maggio Carlo Ancelotti sarà il nuovo tecnico del Brasile. All’ex Milan e Real Madrid il compito di riportare il titolo iridato a casa dopo 24 anni.



Per i bookmaker è un’impresa alla portata: il sesto titolo mondiale vinto dai Verdeoro si gioca a 7,50, preceduto in lavagna solo dalla Spagna campione d’Europa in carica a 6,50. Un grande traguardo che diventerebbe ancora più importante per togliere lo scettro all’Argentina, campione del mondo in carica, il cui bis è offerto a 10, stessa quota del successo dell’Italia di Spalletti.