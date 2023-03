Terminare la stagione al Real Madrid, magari con la seconda Champions League consecutiva, per poi provare la prima esperienza alla guida di una nazionale. Sicuramente è un’idea che balena in testa a Carlo Ancelotti, capace di vincere tutto a livello di club e attratto dal richiamo del Brasile, che non vince un mondiale ormai da oltre 20 anni. Per i betting analyst il matrimonio tra il tecnico italiano e la Selecao è fattibile - entro il prossimo 30 giugno - a 4,50 volte la posta, un accordo "sponsorizzato" dai tanti giocatori verdeoro in forza ai Blancos, per una nazionale che tornerebbe ad avere un commissario tecnico straniero a 58 anni dall’ultima volta.