Tra il Real Madrid e il Barcellona quest'anno, in Liga, c'è il Girona. Anzi, la squadra di Michel oggi è davanti a tutti. Più due sui Blancos di Carlo Ancelotti, costretto a inseguire dopo tredici giornate di campionato. Intanto da tempo si inseguono delle voci sul possibile sostituto dell'allentore italiano dopo l'annuncio del presidente della federazione brasiliana Ednaldo Rodrigues: ". E per il Real? Favorito Xabi Alonso, dicono in Spagna.- Negli ultimi mesi, però, ogni volta che all'allenatore hanno chiesto della panchina del Brasile lui ha sempre glissato: "Tante chiacchiere, ora sono concentrato sul Real Madrid e qui sto benissimo". Grazie e arrivederci.. Da quelle parti sono convinti che presto diventerà il nuoo ct, ma lui non ha mai confermato e anzi, quello che filtra è che non dovrebbe iniziare questa nuova avventura.- Il contratto con il Real è in scadenza a giugno, ma non è escluso che l'allenatore possa rimanere ancora a Madrid. Quando Ancelotti dice che è concentrato sul presente è la realtà, in questo momento la testa è sulla Liga e sulla Champions League, dove la squadra si è già qualificata agli ottavi dopo le prime quattro giornate della fase a gironi. Prima il campo, poi il futuro.del contratto, con l'ipotesi Brasile, ormai, quasi accantonata in un angolo.