Ancelotti, c'è solo il Brasile dopo il Real Madrid? Suggestioni Milan e Roma, cosa filtra

che, risultati alla mano, fu poi certificato da un finale di stagione enorme con la conquista della Liga e della Champions League. Ma che non teneva conto del fatto che qualche storico senatore avesse fisiologicamente intrapreso la parabola discendente e senza poter prevedere quello che sarebbe stato l'impatto dirompente, in negativo, di Kylian Mbappé nello spogliatoio.all'interno della Casa Blanca, le conseguenze delle scelte prese dal club nei mesi scorsi saranno affrontate da altri interpreti.al posto dell'esonerato Dorival Junior, sollevato dall'incarico dopo l'umiliante sconfitta per 4-1 per mano dell'Argentina che ha pure complicato la corsa al prossimo Mondiale.e la presenza al “Bernabeu” - mercoledì sera, in occasione del match con l'Arsenal - di un imprenditore molto dentro alle dinamiche calcistiche del Paese sudamericano ha ulteriormente rafforzato le speculazioni in merito all'approdo dell'allenatore italiano alla guida della Seleçao.(il Brasile non vince infatti la Coppa del Mondo dal 2002 e da allora ha faticato ad essere altamente competitivo), oltre che lontana dalle abitudini di Ancelotti.all'interno di una squadra di club: “Ho detto no alla Nazionale italiana perché non avevo voglia di affrontare quel tipo di impegno., curare ogni dettaglio. La Nazionale, con il suo calendario spezzettato, mi sembrava un incarico part-time che avrebbe fatto affievolire la mia passione. Solo per questo”.Difficile essere definitivi in un senso o nell'altro, ma quello che trapela dalla Spagna è che Ancelotti non appare intenzionato a dimettersi, anche laddove l'incontro col presidente Florentino Perez e la dirigenza successivo alla finale di Coppa del Re del prossimo 26 aprile dovesse far emergere l'impossibilità di andare avanti assieme. Ad oggi, anche soltanto a livello di indiscrezioni, trapela chee metterebbe il tecnico emiliano di fronte alla possibilità di iniziare da subito la sua prima esperienza da ct, dirigendo la squadra già a metà giugno in concomitanza con le partite di qualificazioni al Mondiale contro Ecuador o Paraguay o farlo da settembre, dopo un breve periodo di stacco successivo alla conclusione della sua stagione col Real Madrid. Tutto sarà molto più chiaro nelle prossime settimane ma,a sua disposizione?per avvalersi di un professionista del calibro di Ancelotti, uno capace di conquistare – tra le altre cose – la Champions League per 5 volte. Restando invece in un ambito più europeo e utilizzando la logica,(ha già allenato il Bayern Monaco senza lasciare un gran ricordo),(ha guidato il PSG, ma la panchina e il progetto di Luis Enrique sono ben saldi)(il rapporto col Real è troppo forte anche solo per pensare di scegliere una concorrente)., Ancelotti ha vissuto un passaggio importante col Chelsea, vincendo un campionato, e molto deludente all'Everton. Oltretutto,, all'orizzonte, intenzionate ad operare un cambio della guida tecnica., se un progetto affascinante e all'altezza delle sue ambizioni si dovesse presentare. Non ha funzionato, in questo senso, l'esperienza di Napoli, arrivata in un momento della carriera per certi versi simile, dopo la conclusione della prima avventura al Real Madrid. Oggi quindi chi potrebbe pensare al nome di Carlo Ancelotti in Serie A? Si tratta di suggestioni e niente più, masono queste le due ipotesi più percorribili. Alla guida dei rossoneri dal novembre 2001 a giugno 2008, con cui ha vinto tutto, soprattutto a livello internazionale, Ancelotti ha sfiorato il ritorno nel 2015, per poi accasarsi al Bayern. Allo stesso modo, con la piazza di Roma (di cui è stato giocatore nei primi anni Ottanta, vincendo un indimenticato Scudetto) il rapporto è rimasto forte, anche a distanza: nella sua futura veste di consigliere della famiglia Friedkin, Claudio Ranieri sta lavorando col ds Ghisolfi a sottoporre una lista ristretta di nomi per il nuovo allenatore. Alla luce delle ultime evoluzioni a Madrid, quello di Ancelotti è un nome ancora valido per la formazione giallorossa?