Ancelotti: "C'era un giocatore che si copriva con l'asciugamano per non ascoltarmi. I giovani di oggi non hanno rispetto"

, allenatore del, è stato il grande protagonista dell'ultima puntata di Poretcast, il podcast condotto dal noto attore comico Giacomo Poretti.con cui si è confrontato in carriera. "La sconfitta non deve essere un trauma ma una opportunità di capire cosa non ha funzionato, è un allarme da tenere in considerazione. La gestione più importante della sconfitta parte dall'autocritica, mentre la tendenza nel mondo del calcio è la ricerca del colpevole. Che poi è facile da trovare... è l'allenatore (ride, ndr)., ma non è una strategia e nasce dagli insegnamenti che ho avuto", dice il tecnico emiliano.Sui problemi avuti nel suo percorso da allenatore con tanti calciatori: Li ho avuti con tanti, però alla fine si sono sempre risolti. "Non voglio fare i nomi, ma, era l'inizio della carriera. Ci sono giocatori che quando li metti in panchina fanno fatica a salutarti la mattina. E lì si confonde la persona e il giocatore: tu sei una persona che gioca a calcio, io sono una persona che allena e l'ho spiegato a tanti calciatori nella mia carriera".Il ragionamento di Carlo Ancelotti, nel suo intervento a Poretcast, si conclude con una specifica sulle difficoltà maggiori che si incontrano oggi nel “tenere a testa” ad un gruppo allargato di oltre trenta persone: "mentre mia mamma non voleva nemmeno che giocassi a calcio".