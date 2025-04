Ancelotti: "Champions decisiva per il mio futuro? Non credo. Con l'Arsenal voglio testa, cuore e palle"

, il tecnico italiano proverà a rendere reale l'ennesimo tentativo di rimonta in Champions League, per scongiurare l'eliminazione ai quarti di finale per mano dell'Arsenal.per poi superare il turno. Ma al “Bernabeu” le imprese impossibili non esistono e, nella conferenza stampa della vigilia, Ancelotti ha provato a trasmettere la giusta carica ai suoi calciatori."Abbiamo bisogno di una partita al massimo per cercare di cambiare le sorti della doppia sfida. Oggi è molto complicato, ma domani cercheremo di cambiare la mentalità., che mi è piaciuto molto. Mentalmente stiamo andando molto bene. Dobbiamo avere un buon controllo della partita", ha esordito il tecnico emiliano. Che si è poi soffermato sul fattore tifo per provare a mettere in soggezione l'Arsenal di Mikel Arteta: "Il Madrid ha le risorse per ribaltare questa situazione.Negli anni passati, non si diceva che il Madrid giocasse un calcio spettacolare, il che potrebbe essere vero perché vogliamo giocare un calcio efficace".. Nel quale ha provato a trasmetterei ai propri calciatori quella determinazione che a Londra è venuta a mancare: "Non ho detto niente di speciale.Proprio come dovrebbe fare un professionista. La motivazione c'è, e ora voglio che il giocatore sia calmo prima della partita. Sono sicuro che daremo il massimo.Abbiamo pensato molto a tutto e voglio che il giocatore scenda in campo con un'idea molto chiara. Sprecherò tempo cercando di spiegare la strategia di gioco al giocatore. Se questo accade, il giocatore può giocare meglio".Infine, a Carlo Ancelotti è stato domandato se dall'esito della partita di domani sera contro l'Arsenal passi una buona parte delle opportunità di essere confermato alla guida del Real Madrid per la prossima stagione.sul piano del risultato e delle prestazioni – due batoste per mano del Barcellona tra campionato e finale di Supercoppa, oltre alla probabile eliminazione dalla Champions per mano dell'Arsenal –Sull'argomento, Ancelotti se l'è cavata così: "Non volevi essere diretto, ma lo sei stato. Non credo".