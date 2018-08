Sfumato definitivamente, passato ufficialmente dalall'da ieri sera, il Napoli continua a lavorare per regalare aun terzino destro. Come ha confermato il presidente, l'obiettivo numero uno dei partenopei è, in uscita dal. Già trattato in questa sessione di mercato da Inter e Juventus, l'ex Torino è pronto a rientrare in Italia dopo l'esperienza ai Red Devils.spera di riabbracciare presto. I due si conoscono bene: il terzino classe 1989 ha infatti esordito in Serie A nel 2007, ai tempi del Milan, proprio con il tecnico di Reggiolo in panchina. Come riferisce Il Corriere dello Sport, al momento c'è distanza tra ile il: i partenopei propongono un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Un'offerta giudicata troppo bassa da Mourinho, disposto a scendere di 3/4 milioni rispetto alla richiesta iniziale di 20. Il ds Giuntoli continua a lavorare per convincere i Red Devils, con gli azzurri che hanno già pronto un ricco contratto di cinque anni per il terzino dellaLe alternative non mancano. Come ha dichiarato ieri il presidente De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel mirino del club partenopeo ci sonodeldel, condelsullo sfondo. Nomi già da tempo sul taccuino del direttore sportivo, che spera di convincere lo Special One a lasciar partiree intanto valuta le alternative.