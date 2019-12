Lorenzo Insigne non vive un momento felicissimo in maglia azzurra. Il pubblico non sembra più tollerare qualche suo errore di troppo durante le gare e così spesso nell'ultimo periodo sono piovuti fischi e critiche nei suoi confronti.



Quest'anno il suo rapporto con Ancelotti ha mostrato qualche lacuna, però a quanto pare il neoallenatore dell'Everton vorrebbe riaverlo dopo un solo mese. Secondo quanto riportato dal noto portale francese Le10sport.com, Ancelotti vuole portarlo all'Everton. La richiesta sarebbe già per il mese di gennaio per rinforzare fin da subito la sua rosa.