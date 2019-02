L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti non ha utilizzato mezzi termini per definire gli insulti social mossi contro Astori dopo la gara tra Fiorentina e Inter: « Se uno oltraggia la memoria di Astori è malato nella testa, i social hanno dato la parola a tutti. Ma uno che è malato nella testa non ha il diritto di parlare. Siamo in un eccesso di democrazia, dovremmo limitarla per evitare certe degenerazioni ».