Il Perugia fa scuola in Premier League. Il club di Santopadre, nei giorni scorsi, ha deciso di chiamare a casa i tifosi del Grifo chiusi in casa a causa del coronavirus. Ed è così che Guglielmo Vicario ha dato il via, chiamato una coppia di abbonati di vecchia data. Dopo il portiere friulano, è toccato a l mister, Serse Cosmi, e al centravanti, Diego Falcinelli, entrare in contatto, telefonico, con altri tifosi, rincuorati dal sentire i propri beniamini vicini, quando ‘vicini’, fisicamente, non si può stare. E il club umbro è stato preso a modello.



Sì, è come se il Grifone fosse volato nel cielo di Liverpool, affacciandosi alla Everton Lock-Up, torre simbolo dell’anima blu della città. E così, i Toffees, con Carlo Ancelotti, manager del club, che ha videochiamato un tifoso. Reazione diverse, tra perugini e i fan dell’Everton: da una parte passione e sorpresa, dall’altro tipico atteggiamento British. Ma alla fine, lo stesso risultato raggiunto: far sorridere il cuore di qualcuno in un momento così difficile.