Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico del Brasile a partire da giugno 2024. La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è arrivato l'annuncio da parte del presidente della federcalcio verdeoro. Ednaldo Rodrigues ha confermato che l'allenatore italiano guiderà la Seleçao a partire dalla Coppa America 2024. Fino ad allora il ct sarà Fernando Diniz. Intanto Ancelotti rispetterà il contratto col Real Madrid, in scadenza il 30 giugno 2024 e continuerà ad allenare il club spagnolo del presidente Florentino Perez.



RARITA' - L'ultimo tecnico straniero del Brasile era stato l'argentino Filpo Nunez, sulla panchina della nazionale soltanto per una partita nel 1965. Scherzo del destino, oggi è il 5 luglio, una data storica per Italia e Brasile, protagonisti di una sfida leggendaria al Mondiale di Spagna 1982 vinta 3-2 dagli Azzurri grazie alla tripletta di Paolo Rossi.