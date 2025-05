Ancelotti: "Dal 26 maggio sarò CT del Brasile. Mai problemi con il Real Madrid, è una storia che finisce per molte ragioni"

è il nuovo Commissario Tecnico del Brasile, come annunciato direttamente negli scorsi giorni dalla Federcalcio verdeoro. Termina dunque l’avventura dell’ex allenatore del Milan alla guida del Real Madrid. Un addio del quale ha voluto parlare nell’ultima conferenza stampa tenuta nella capitale spagnola."Dal 26 maggio sarò l'allenatore del Brasile, ed è una sfida molto importante: ma voglio concludere bene quest'ultimo tratto di questa fantastica avventura qui"."Sono felice, se oggi non ci fosse stata questa conferenza stampa sarebbe stato fantastico.… Non aggiungo altro per rispetto dei tifosi del Real: di questa squadra' saro' sempre tifoso".

"Non ho mai avuto problemi con la società e non ne avrò mai. Un giorno doveva finire e abbiamo vinto molto e sarà un ricordo per tutta la vita. Il Madrid pubblicherà il comunicato quando vorrà, e non c’è alcun problema, e lo farà quando lo riterrà opportuno. Quando il club mi informa, è una questione assolutamente personale"."Non ho rimpianti e voglio trascorrere degli ultimi giorni fantastici. Ho fatto del mio meglio e i titoli parlano da soli. Non ho mai pensato che il Real Madrid non mi volesse. Il Real Madrid mi ama. Mi ha sempre dimostrato affetto. Non sarei potuto essere l’allenatore del Real Madrid a vita. Questa storia finisce per molte ragioni. Forse il club ha bisogno di una nuova spinta. Non ne faccio un dramma. Sarò un tifoso del Real Madrid a vita. È un periodo che sta per finire. Spettacolare. Non avrei mai pensato di poter allenare il Real Madrid per sei anni, e invece è successo".