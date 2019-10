Dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona, l'allenatore del Napoli Ancelotti ha così parlato a Sky Sport, scherzando anche sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestione buona, possiamo giocare meglio. Ma l’importante è mostrare solidità e maturità. È mancata un po’ di qualità. A volte portiamo i nostri esterni sui loro centrali senza i tempi giusti. Eravamo in ritardo sull’uscita esterna. Quando siamo andati in vantaggio la gestione è stata migliore".



MILIK - "Aveva avuto un problema fisico. Sta ritrovando condizione e fiducia. Il gol che ha fatto in Nazionale è stata la chiave per cambiare la chimica. Come è stato importante anche Llorente quando è entrato".



DI LORENZO - "È molto importante, una sorpresa ogni volta che gioca. Sa fare tutto con molta umiltà e chiarezza, con semplicità. Per questo gli vengono bene".



CENTROCAMPISTI - "Abbiamo la fortuna di avere giocatori che non sono specialisti, ma sono completi e possono giocare ovunque. Dipende dall’interpretazione della partita. Zielinski a sinistra rispetto a Fabian può essere più efficace. Dipende dalla gara. È vero che qualcuno può pensare che questo cambio di posizione può penalizzare la personalità, ma la personalità della squadra è molto chiara".



INSIGNE - "Era già tutto chiarito prima, il giorno dopo la tribuna di Genk. Doveva tornare ad allenarsi come fa sempre. La sua serenità è importante per il gruppo, perché è il capitano del Napoli.



IBRAHIMOVIC - "Lo chiamo stasera (ride ndr). Siamo qua ad aspettarlo. Guardiamo le statistiche della MLS, lo seguo con molto affetto, in 29 partite ha fatto 30 gol. In 58 totali ne ha fatti 52. Dopo che l’ho chiamato vi dico tutto (scherza ndr)”.