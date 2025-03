Ancelotti e il futuro: "Addio al Real Madrid? Non decido io. Mio figlio Davide diventerà un allenatore bravo"

Getty Images

Il tecnico delè stato il protagonista dell'ultimo episodio del PoretCast, il podcast condotto da Giacomo Poretti, e ha parlato a tutto campo. Tra i temi affrontati anche il proprio futuro, il possibile addio ai Blancos e cosa farà dopo aver chiuso la carriera da allenatore. Ma non solo, ha dato un parere positivo anche sul figlio Davide, oggi suo collaboratore e in Spagna inserito nel pool dei candidati per raccogliere la sua eredità.

- "Il Real Madrid è un club unico come struttura: i proprietari sono i soci, qui il presidente si prende carico delle eventuali perdite, ma il club è gestito a livello sportivo e i proprietari sono i soci. Questo fa sì che la storia, la tradizione e la cultura si tramanda da padre in figlio. E questo Florentino Perez ce l'ha molto chiaro, i valori sono chiari e non esiste un giocatore che potrà essere 'più' del club".- "Ritiro? Io non decido, è una cosa chiara. Prima o poi succederà. Davide diventerà un allenatore bravo. Quando andrò in pensione continuerò a seguire il calcio, ma mi piacerebbe andare in giro a visitare il mondo con mia moglie".