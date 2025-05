Ancelotti è il nuovo ct del Brasile: è ufficiale

Da giorni le parti si stavano avvicinando sempre di più, in questi minuti è arrivata l'ufficialità:: “La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì (12) dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo”.

Il presidente della federazione brasiliana Ednaldo Rodrigues ha commentato così l'arrivo di Ancelotti: “Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica.. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano”.- Il debutto di Ancelotti sulla panchina del Brasileper la gara di qualificazione al prossimo Mondiale 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada, e in Messico. Cinque giorni dopo sarà la prima partita del nuovo ct in casa, quando il Brasile affronterà il Paraguay nella notte tra il 10 e l'11 giugno.