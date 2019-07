Entusiasmo e tanti sorrisi a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Ieri sera, i tanti tifosi azzurri presenti in Val di Sole hanno avuto la possibilità di incontrare Lorenzo Insigne, Dries Mertens e il neo-acquisto Kostas Manolas. Un trittico di stelle che costituiscono la spina dorsale del nuovo Napoli di. Durante lo spazio riservato alle domande dei tifosi, infatti, il tecnico azzurro si è mischiato al pubblico, chiedendo la parola.. Risate a crepapelle. Tra i due, ecco l'intervento di Dries Mertens, che aggiunge:Proprio ieri sera, dal palco di Dimaro, ecco anche le parole su Maurizio Sarri. Da maestro azzurro a rivale bianconero: "Per noi napoletani è un tradimento, lo sarà sempre" ha detto Insigne. Ma ora dobbiamo pensare a noi e cercare a tutti i costi di batterlo. Ora che è andato alla Juve non voglio più parlare di lui". La sfida è già partita, tra determinazione e simpatici siparietti...