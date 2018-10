A volte è vero che il diavolo è meno brutto di come te l’aspetti. Anche se veste Klopp, che di per sé è già garanzia di infernale “cattiveria”. Sì,Invece così è stato. E per trovare la vittoria ha saputo soffrire sino in fondo. Conquistando sempre più campo ed occasioni. E, udite udite, rimpicciolendo quel “diavolo” che sino a ieri era riuscito a mettere paura a tutti quanti.Che peccato sarebbe stato non godere sino in fondo. Non conquistare il primo posto di questo girone che ora parla napoletano. E se in questa notte d’Europa vogliamo guardare pure in casa nostra,. Che è già un bel passo avanti dopo la depressione della scorsa settimana. Ma com’è che in quattro giorni il Napoli è cambiato da così a così? Questione di resilienza, oppure cosa? Resilienza, sì. Ovvero, come spiega la psicologia, la capacità di reagire immediatamente a un fatto negativo, a una sconfitta. Perché no, può darsi che il Napoli si sia dato una lettura, che si sia posto degli interrogativi e si sia dato anche le risposte giuste, ma non sarebbe bastato senza la costruzione di unaSeppure con posizioni dei singoli riviste, si capisce. E poi gli interpreti. Ognuno ha fatto bene la sua parte. Nessuno ha ceduto un metro a questo Liverpool che praticamente non ha fatto un vero tiro in porta.? Beh, dopo quella traversaccia che con Mertens aveva gelato anche uno stadio e una città, forse è giusto che questo “rinascimento” azzurro l’abbia firmato lui che, oltre che del campo.Ed è importante. Forse fondamentale.. Ed è ora che comincia il divertimento. Intanto: che notte questa notte.45' st Insigne45' st CallejonOspina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik (35' st Zielinski), Fabian (22' st Verdi); Callejon, Milik (22' st Mertens), Insigne. All. AncelottiAlisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner (31' st Fabinho), Wijnaldum, Keita (19' pt Henderson); Salah, Firmino, Mane. All. KloppKassai (HUN)25' pt Koulibaly (N), 48' pt Milner (L)