Ancelotti e le finali di Champions col Milan: "Nel 2005 la migliore, i rigori oggi non sarebbero validi. Poi il destino..."

Bongarts/Getty Images

Nel corso della lunga intervista rilasciata a RSI, Carloha parlato anche delle finali di Champions League disputate da allenatore del Milan:“Nellaho mandato al tiro tre difensori che erano Serginho, Kaladze e Nesta perché non trovavo altri. Vero anche che avevo tolto Pirlo e Rui Costa ma non è stato semplice trovare cinque tiratori. Cosa che ho trovato nel 2005 (contro il Liverpool a Istanbul, ndr), tutti bravi, solo che c’era”.“Ho fatto i complimenti ai giocatori per quello che avevano fatto, ribadisco il concetto che gli inglesi non mollano mai e che sarebbe stato importante fare bene l’inizio della seconda parte. Poi è successo quello che è successo. Noi il secondo tempo lo iniziamo bene, ha avuto una palla Shevchenko e si poteva andare 4-0: poi ci sono stati sei minuti di follia. Poi però abbiamo ricominciato e abbiamo fatto bene.”.

Con la vittoriati sei liberato di quello che era successo due anni prima? “Sì. Era un segno del destino. Il fatto di rigiocare una finale dopo due anni era un segno del destino”.: “Potrei dirti che era uno schema preparato ma no (ride, ndr). Pirlo che tira addosso ad Inzaghi… Pensa che era successo anche in un derby mesi prima. Invece il secondo gol, l’assist di Kaká, era uno schema preparato”.