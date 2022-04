Carlo Ancelotti non ha bisogno di un vice Casemiro. L’ha detto lui, rispondendo così alle domande di mercato nella conferenza di vigilia prima della gara tra Real Madrid ed Espanyol: “Non abbiamo bisogno di rinforzi in quel ruolo, ci possono giocare altri calciatori. Kroos, per esempio, nel secondo tempo col Siviglia ha fatto il pivot”.