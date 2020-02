Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, parla al sito ufficiale dei Toffees, analizzando la sua nuova esperienza in Premier League: "Sarebbe un sogno sentire i fan cantare il mio coro nel nuovo stadio. Ho firmato un accordo di quattro anni e mezzo e vorrei concluderlo, arrivare fino alla fine, rimanere qui e fare del mio meglio. E dopo, se ci fosse la possibilità, rimanere ancora di più. Il piano è chiaro: il club vuole costruire un nuovo stadio, il che è davvero importante. Hanno grandi ambizioni, sia per la Premier che per l'Europa. Stiamo lavorando per questo".



SU LIVERPOOL - "E' una bella città. E' diversa da Londra, le persone sono davvero amichevoli. Mi piace essere qui. Devo solo abituarmi al meteo! Dopo Napoli devo adattarmi un po', ma non sarà un problema: sembra di stare al nord Italia e lì ci sono nato".



LA SCELTA EVERTON - "Sono venuto qui perché è stata una grande opportunità. Un club con grande ambizione e tradizione".