. L’incontro non sarà soltanto la prima semifinale della Supercoppa di Spagna: la sfida che si svolgerà a Riyad, in Arabia Saudita, sarà anche un’occasione per due vecchi amici per ritrovarsi, dopo lungo tempo. E la definizione di vecchi amici calza a pennello. Sì, perché. Un rapporto che aveva mostrato già i primi scricchiolii ai tempi del Napoli, quando l’ex numero 8 del Diavolo aveva sostituito proprio Ancelotti sulla panchina partenopea: “Quando sono andato al Napoli, per qualche mese sui giornali si è parlato molto del fatto che la squadra non stesse bene quando c’era Carlo… non stava bene fisicamente. In quei due anni alcune cose non sono state fatte bene”. Si cominciò ad aprire un divario tra i due.. Al punto che i giocatori sollevarono una rivolta e non si presentarono ad un incontro sancito da De Laurentiis dopo una partita contro il Salisburgo. Gattuso non c'entrava nulla.. Ora Riyad può essere il luogo della pace o della definitiva rottura di una relazione che era molto più di un’amicizia, anche più di una fratellanza.- ", in tutti questi anni mi è sempre stato vicino e mi ha sempre aiutato. Ha vinto tutto, devo ancora dimostrare molto”. "". Parlavano così, solo pochi anni fa, Gattuso ed Ancelotti. E basta girovagare un po’ per il web per capire che rapporto avessero.. Perché ancor più che due fratelli, Ancelotti e Gattuso sono la più grande rappresentazione calcistica dell’amore che solo un padre può vivere nei confronti di un figlio. Ma come in ogni famiglia, i problemi sono all’ordine del giorno. Aspettano, si insinuano e finiscono per rovinare anche il più saldo dei rapporti.- ". Quando giocavo, vivevo già come allenatore. Quando vedo che una persona ti dà tutto come Carlo, mi getto nel fuoco per lui. Quando ho visto qualcosa che non mi piaceva nello spogliatoio del Milan, ha parlato per il bene della squadra, non per il mio bene. Il rapporto era questo.”. Ha dichiarato l’attuale allenatore del Valencia in conferenza stampa. Parole al quale il tecnico dei Blancos ha voluto rispondere così: “abbiamo vinto due Champions League assieme, abbiamo passato dei momenti che io ricorderò per sempre.”. Ricordi di un tempo passato. Presa di coscienza di un presente fatto di silenzi. Silenzi più assordanti di ogni successo. Ed ora l’incontro, in Arabia Saudita. In palio un posto nella finale di Supercoppa di Spagna.