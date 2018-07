Al termine dell'amichevole vinta 5-1 contro il Carpi, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista a Premium Sport. "Sono soddisfatto, ho ottenuto le risposte che volevo. Abbiamo cercato di fare le cose che avevamo preparato. Magari l'intensità è ancora da preparazione, ma la strada è quella giusta", ha detto il nuovo allenatore del Napoli che prosegue. "Ho a disposizione giocatori molto intelligenti e il lavoro degli anni passati ha prodotto frutti straordinari. Ora proverò a metterci anche qualcosa di mio".



Cosa pensi di questa squadra?

"Sono contento di questo gruppo per qualità e spirito. Sono qui sono da dieci giorni, ma si intravede lo straordinario lavoro di Sarri e questa società ha preso dei giovani molto importanti".



Vuoi dire qualcosa sul nuovo Milan?

"Intorno al Milan c'è stato tanto movimento, spero si riesca a trovare un po' di tranquillità per questa società gloriosa e per questi tifosi. Spero possa tornare in alto, anche se un pochino dietro al Napoli".