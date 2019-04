La Gazzetta dello Sport critica l'operato di Carlo Ancelotti: "Maurizio Sarri aveva lasciato la squadra a un soffio dallo scudetto. Ancelotti ha normalizzato il gioco e abbassato le pretese, e non ha compensato con le coppe il tran-tran in Serie A. Quel che resterà sarà una serena qualificazione alla prossima Champions, traguardo raggiunto con il pilota automatico, per i garbugli in cui si sono perse le altre, dall’Inter in giù. Il migliore dei battuti, questo è oggi il Napoli".