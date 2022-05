In vista della partita contro il Cadice, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha risposto a una domanda sul futuro di Eden Hazard, che le voci vedevano potenzialmente lontano ai Blancos: "Non ne abbiamo ancora parlato ma il suo piano è abbastanza chiaro: resta e lo fa con grande motivazione perché negli ultimi anni non si è divertito e ora vuole mostrare tutte le sue qualità. Rimane anche per dimostrarla. Intanto domani avrà qualche minuto a disposizione. Essere titolari in una grande squadre è molto difficile per tutti, non è importante il numero di minuti che giochi, ma la loro qualità".