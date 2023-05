Niente Brasile per Carlo Ancelotti? L'allenatore italiano del Real Madrid ha annunciato il proprio futuro in conferenza stampa: "Ieri ho incontrato Florentino Perez, il presidente ha fiducia in me e continueremo insieme. Il club mi ha garantito che resterò qui anche nella prossima stagione. Il Brasile? Tutto il mondo sa che sono sotto contratto col Real Madrid fino a giugno 2024 e che voglio restare qui".



MERCATO - "Ferland Mendy? Voglio che rimanga qui. Nacho, Ceballos e Asensio sono in scadenza di contratto a giugno? Il futuro è nelle loro mani, stanno discutendo con la società".