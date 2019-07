Dopo l’amichevole persa 2-1 contro il Benevento, l’allenatore del Napoli Ancelotti ha parlato a Tv Luna della prestazione dei suoi ma anche di James Rodriguez: “Dopo 7 giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione, ora faremo carico. Eravamo in pochi, faremo carichi più intensi nella seconda parte ora che sono arrivati anche 7-8 calciatori in più. La prima parte è stata fatta abbastanza bene, soprattutto in attacco anche se abbiamo sbagliato come la scorsa stagione. Gaetano buono in una posizione diversa dal solito, vogliamo valutarli e capire se possono proseguire con noi o devono fare esperienza fuori. Proseguiamo il lavoro fino al 24 d'agosto. Callejon entra in condizione prima degli altri, Di Lorenzo ha fatto la sua prima partita. Non mi aspetto nullo da queste partite, solo una crescita della squadra attraverso gli allenamenti. Stasera arrivano Manolas e il capitano, vogliamo consolidare la nostra idea di gioco che portiamo avanti. Di Manolas mi piace la sua fisicità, velocità, il fatto che sia forte nell'uno contro uno. Con Koulibaly coppia formidabile, ma devono coordinarsi tra loro perché manca un professore come Albiol al loro fianco".



TATTICA - "Di tattica parlo molto volentieri, fase difensiva sarà sempre 4-4-2, in fase d'attacco a volte possiamo fare costruzione con tre difensori un terzino che sale, a volte un difensore centrale con due centrocampisti, a volte due difensori e un centrocampista. Altre volte possiamo passare da una linea a cinque e poi a quattro".



JAMES - "Queste idee di gioco l'abbiamo sviluppata lo scorso anno, avere un difensore destro come Hysaj e a sinistro come Ghoulam ci portava ad avere più spinta a sinistra. Con questa rosa qui e altri accorgimenti che arriveranno dal mercato si può migliorare, se uno di questi si chiamerà James Rodriguez sarà diverso. Lui può giocare in tante posizioni, è un 10 classico abituato a giocare dietro la punta o da esterno ma con la tendenza di entrare in campo. E' un giocatore che ha molta qualità e classe. Gli ho mandato un messaggio per gli auguri. E' un ragazzo molto serio e umile, c'è un trattativa in corso che sarà lunga. Non è semplice, speriamo che tutto vada bene. Se non andrà bene si potrà cambiare obiettivo se non riusciamo a prendere lui".



MILIK - "L'attaccante moderno non deve essere solo un finalizzatore, per questo Milik è molto utile per noi. E' un ragazzo pieno di caratteristiche e deve soltanto essere più presente in area".