Ancelotti: "Il Milan ha fatto un errore con Maldini, non si manda via un pezzo di storia"

e da derubricare come un argomento del passato. Nonostante il tecnico italiano sia completamente immerso in una fase della stagione che può essere decisiva per le sorti del suo Real Madrid – in difficoltà in campionato, atteso dal primo atto del derby con l'Atletico in Champions League e con un piede nella finale di Coppa del Re – lo spazio per affrontare i temi più scottanti dell'attualità rossonera c'è sempre. Intervistato da Rai 2,a mandarlo via”. Parole chiare ed inequivocabili quelle di Ancelotti, che con l'ex capitano rossonero ha condiviso pagine memorabili., che garantirebbe il ritorno nella massima competizione europea per la stagione ventura. In un momento, peraltro di forti tensione interne alla società, con la posizione dello stesso Conceiçao in forte bilico, le speculazioni sui nomi del suo successore e quelle su nuove figure dirigenziali che potrebbero integrare o sostituire l'attuale management.Nel suo percorso da direttore dell'area tecnica del Milan, iniziato nell'estate 2018 (prima come figura di supporto a Leonardo e poi in prima persona, affiancato prima da Boban e successivamente da Massara) e conclusosi nel 2023,(dopo 7 anni di assenza),– chiudendo un'astinenza che durava da 11 anni –(i rossoneri non arrivavano così lontano dal 2007, anno dell'ultimo trionfo col numero 3 come capitano).