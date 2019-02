L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita con lo Zurigo in Europa League: "La squadra sta giocando un buon calcio, abbiamo voglia di segnare qualche gol. Siamo concentrati su questa gara, che non dobbiamo sottovalutare perché nel calcio può sempre succedere di tutto. E' vero che ci conforta il 3-1 dell'andata, ma per evitare sorprese vogliamo giocare una partita di alto livello".



"Non devo dire nulla ai tifosi, ognuno gestisce la propria vita come meglio crede. Questa squadra sta facendo il massimo per portare la gente allo stadio e penso che chi era al San Paolo domenica sera abbia apprezzato la nostra prestazione contro il Torino".