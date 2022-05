. L'allenatore del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Atletico Madrid, parlando del suo rapporto e del suo momento: “Si, è giusto dire che sto vivendo una seconda giovinezza. Io sono sempre stato bene, anche a Napoli anche se la gente pensa il contrario, o all’Everton. Era un momento delicato ma siamo entrati tra i primi 10, che per il club era un successo. Tornare qui è stato bellissimo, e siamo in una lunghissima luna di miele. L’avevo citata a dicembre, e non è ancora finita… è una luna di miele molto lunga”.- “Noi italiani non siamo abituati a questo tipo di cose. Ognuno deve fare ciò che vuole e sente, noi rispetteremo ogni decisione dell’Atletico. Perché è un club vicino e amico e che rispettiamo molto così come i suoi giocatori, i suoi tifosi, il suo allenatore. Se fanno il ‘pasillo’ bene, altrimenti bene lo stesso: rispettiamo la loro decisione”.“Effettivamente non mi sono mai trovato in una situazione del genere, quando ho vinto un campionato non ero in finale di Champions e viceversa. Però bisogna completare questa stagione vincendo il 28 maggio a Parigi. Ci proveremo, e allora si che questa diventerà la mia miglior stagione in panchina”.“Ho detto che se tutto va bene mi fermo qui fino ai 70 anni, ma potrei dire 80, perché no, ovvero fino a che non impazzirò completamente. Il punto è che nella vita mi sono divertito tanto e ora sono tornato in quello che è il miglior club del mondo, il più grande. Difficile proseguire dopo, difficile trovare una squadra a quest’altezza nel calcio mondiale. Si, penso che il Madrid sia insuperabile, non c’è squadra più grande di questa e chiudere qui la mia lunga carriera penso voglia dire di farlo nel migliore dei modi. E poi ho tante cose da fare. Il marito, il nonno, il tifoso”.“Un tipo tranquillo a cui piace ciò che fa, che si gode la sua professione e non è ossessionato dal calcio. Questo sport è la mia passione primaria, ma non voglio che diventi un’ossessione, perché ho la fortuna di lavorare in un mondo che mi piace”."Ho parlato con lui, sa tutto quello che penso io e quello che pensa il club. Deve prendere la decisione migliore per lui, se restasse sarei contento".