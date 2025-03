Ancelotti: "In Italia c'è un prima e un dopo Sacchi. Il naso rotto ad Avellino e la crema per far bruciare gli occhi..."

Il tecnico delè stato il protagonista dell'ultimo episodio del PoretCast, il podcast condotto da Giacomo Poretti, e tra i temi sul tavolo anche i ricordi del passato. Le esperienze con i suoi ex allenatori, i Mondiali del '94 e anche curiosi aneddoti del calcio di un tempo.- Ancelotti ha avuto tanti allenatori, ma ha sottolineato l'influenza dinel calcio: "C’è un prima e dopo di lui in Italia, hanno iniziato a copiarlo tutti. Io ho avuto grandi allenatori come Liedholm, Cesare Maldini, Ericsson, Bearzot e Capello. Ma Sacchi è stato un innovatore a livello di gioco e di preparazione. Dopo le cinque settimane di ritiro estivo la mia famiglia non mi aveva riconosciuto per quanto ero dimagrito. Le sue tattiche offensive e difensive sono ancora molto attuali, cerco di spiegarle ai miei calciatori".

- Ancelotti poi parla delle sconfitte da allenatore e le rapporta a quella con l'Italia ai- "Sconfitta non dolorosissima, l’Italia ha fatto un miracolo ad arrivare in finale. Era già un grande risultato, ha alleviato la delusione. Perdere ai rigori comunque è diverso, ti attacchi alla sfortuna".- Ancelotti infine racconta anche un aneddoto, spiegando come siano cambiati i tempi nell'approccio con gli avversari: "Ora c'è molto più rispetto tra i giocatori, forse anche per la televisione. Adesso devi stare molto più attento, una volta succedeva un po' di tutto.. Mi ricordo che nell'ultima partita di campionato al mio primo anno alla Roma,. Sento battere sulla spalla e pensavo fosse il dottore, invece era un calciatore avversario e mi aveva detto: "Guarda, oggi secondo me non ti conviene venire dentro l'area". C'avevo 20 anni e gli ho detto: "Va bene, non ti preoccupare". Succedevano queste cose qua".