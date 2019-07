Il Mattino racconta i contatti fra Carlo Ancelotti e James Rodriguez: "L'amatissimo James è stato a lungo al telefono con Carletto Ancelotti. Il tecnico gli ha ribadito, così come ha fatto nella prima telefonata a dicembre, che col suo arrivo al Napoli sarebbe al centro di un progetto tecnico ambizioso e di un modulo che lo esalterebbe. Jorge Mendes ha confermato a Giuntoli, con cui ha un rapporto idilliaco, che il Real al momento resta fermo sulla sua posizione di cessione a titolo definitivo. Ma è solo una posizione formale, non certo irremovibile. Dunque, difficile che nelle prossime ore possa arrivare il sì al passaggio al Napoli. Il club azzurro ha alzato l'offerta del prestito a circa 6 milioni di euro e Mendes ha spiegato che la prossima settimana rivedrà Florentino per fare il punto delle offerte. In cima alla lista del colombiano - dirà Mendes - resta comunque il Napoli. Che, non ha fretta: Mendes ha carta bianca e non ha una dead line".