Sicuri che il Napoli vittorioso contro la Lazio alla prima di campionato fosseSpostareal posto di? No di certo. Sostanzialmentein definitiva, un po’ di nostalgia. I giocatori si affezionano a uno stile, hanno le loro certezze.Ancelotti lo sa e così, alla prima, si è come ritirato e nascosto dietro a un sapiente lasciar correre,. Insomma, l’altra faccia della nostalgia dei giocatori (specie dopo un simile precampionato) è il buon senso del tecnico.Poco sposta collocare Hamsik in cabina di regia (al di là delle differenze più evidenti con Jorginho). E’ un’intuizione, sì, un ritocchino. MaNon credo alla vulgata per la quale tutti, in una certa misura, godiamo nel dipingerlo come un ‘normalizzatore’. Perché nel frattempo, mentre noi continuavamo ad incensarlo da lontano per il suo temperamento e per le sue capacità di gestione, Ancelotti girava l’Europa, vinceva e scopriva mondi. Proviamo allora a guardare oltre alla nebbia di incenso che ci separa da lui, se mai abbia un progetto tattico effettivamente diverso dal suo predecessore e dall’Ancelotti prima maniera. Qualcosa di nuovo, di bello e accattivante per gli ex figli di Goldrake.Da questo punto di vista, e per le ragioni di cui sopra,. Mi riferisco al primo tempo contro il Wolfsburg, ma ancor più alla ripresa. Ecco il Napoli sceso in campo alla Volkswagen Arena.Questa era del resto la posizione in cui lo spagnolo giocava anche nel Betis. Si noti la conformazione della catena di destra: un esterno comee la mezzala destra (appunto Fabian) che avanza, quasi da mezzapunta.Le tre posizioni sono interdipendenti, l’una necessita le altre. Il compito di coprire l’ampiezza, qui, date le caratteristiche non proprio offensive di Hysaj, tocca dunque a Callejon, mentre nel mezzo-spazio si muove Fabian., dove appare sempre più imprescindibile la presenza di Allan. Sempre più imprescindibile e sempre più bloccata.(tipo Insigne qui sopra..), ma se gli esterni entrano a giocare dentro il campo, salgono in fascia i terzini, e di conseguenza almeno nella prima costruzione le mezzali danno copertura, non salgono mica come fa qui sopra Fabian.Eccolo qui, l’aspetto che vorrebbe conferire al Napoli Ancelotti (o per lo meno un’alternativa allo stile sarrista che inevitabilmente ha inglobato). Siamo nel secondo tempo di Wolfsburg.(un esterno che va dentro) al posto di Callejon (un esterno che parte largo), definito da Ancelotti “molto molto offensivo, molto molto veloce..”., il quale vorrebbe, smarcandosi così dallo stile di Sarri, “cercare di aprire di più il gioco in fase di costruzione”, in maniera più simmetrica, su entrambe le fasce (guardate a che altezza stanno i due terzini partenopei..).in cabina di regia (Hamsik gioca bene sul corto quasi come Jorginho ma possiede un cambio gioco migliore dell’italobrasiliano)., ma che sappia anche abbassarsi tra centrale e terzino per impostare (Allan, qui sotto). Di fatto, Zielinski, Fabian e Rog si giocheranno tendenzialmente una maglia sul centrosinistra.il terzino ventisettenne ex Lille non è ancora una garanzia dal punto di vista difensivo. Non ha la confidenza di Hysaj coi movimenti della linea. Qui Albiol tenta un fuorigioco individuale, ma Malcuit rovina tutto: 2-1 per Die Wölfe.. Aveva aggiunto su di lui Ancelotti, dopo Borussia-Napoli: “E’ chiaro che si deve inserire con gli altri, deve imparare i movimenti della difesa, che tra l’altro vengon fatti molto bene. Dovrò telefonare a Sarri per vedere se magari mi aiuta...”.Restano da capire i tempi (probabilmente contro il Milan vedremo ancora del Sarrismo senza Sarri, o del Sarrismo diluito). Ma una cosa è sicura, il Napoli con Carletto, piano piano, attaccherà con più uomini. Altro che normalizzatore...