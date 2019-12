Carlo, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilin: "Ho parlato con il presidente, siamo tutti concentrati, abbiamo fatto una valutazione sulla gara di Udine, ora pensiamo a domani. La vigilia la vivo come una grande opportunità per riuscire a ottenere un obiettivo importante, la qualificazione. Abbiamo fatto valutazione su questa partita e nient'altro".- "Devo prendere delle decisioni in queste ore, perché devo scegliere la formazione giusta e la strategia migliore, cercando di giocare bene, come fatto tante volte in Champions. Le uniche decisioni da prendere sono inerenti alla partita. Dopo le a partita dovrò fare delle riflessioni sulla partita, sperando siano positive. Ultimamente sono stati pochi i momenti positivi in cui riflettere"."Se ho mai pensato di affidarmi ad uno psicologo nel mio staff? Si tratta di una figura di grande aiuto, l'ho avuto nel mio staff al Milan, dipende da come lo intendono i calciatori, non deve essere inteso come uno psichiatra, ma come un valorizzatore di risorse umane".. Bisogna valutare quello che di poco di buono è stato fatto in campionato, non cancella quello non fatto bene. Però può darci motivazione per risolvere problemi mostrati in campionato"."La valigia per un allenatore è sempre pronta. Credo di essere messo in discussione in questa situazione è assolutamente normale, E' un'esperienza in cui sono passato anche in passato.Ma io, per il momento, non penso a tutto questo. Il momento è negativo, non posso fare finta di niente".