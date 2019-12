Durante la trasmissione radiofonica Microfono Aperto, in onda sulle frequenze di Radio Sportiva, è intervenuto lo storico collaboratore di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini. Queste le sue dichiarazioni per quanto riguarda l'esperienza dell'attuale allenatore dell'Everton a Napoli:



"Non credo abbia avuto problemi con De Laurentiis sotto l'aspetto personale. Forse c'erano delle aspettative troppo alte, alle quali ha contribuito lo stesso Ancelotti. In certi casi paga sempre l'allenatore, è giusto così per quanto guadagnano".