Carlo Ancelotti ha il carisma e il palmares idonei per mandare un chiaro messaggio a un suo giocatore importante, sempre con il sorriso sulle labbra. Parlando di Eden Hazard, l'allenatore del Real Madrid spiega: "La posizione di Hazard è chiara: può giocare esterno nel 4-3-3 e attaccante o seconda punta nel 4-4-2. Ora lui sta bene, si allena ed è pronto per giocare. Qual è il problema? Il suo problema è l'allenatore che gli preferisce altri calciatori (ride, ndr). Questo può succedere in un top club, ma lui sta lavorando bene e avrà le sue chance".