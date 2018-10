Amore a prima vista tra Carlo Ancelotti, Napoli e il Napoli. L'allenatore dei partenopei ha dichiarato alla presentazione del libro 'Demoni' del giornalista Alessandro Alciato: "I demoni ci sono nel calcio e nella vita, ma qui a Napoli no. A Napoli si sta da dio, questa città è un paradiso".



"La finale persa a Istanbul contro il Liverpool non la considero un demone, è l'episodio di un percorso con cose positive e negative. Ma se devo scegliere mi rimangono addosso le notti di Champions del 2007 e del 2003 e ho cercato di farmi rimanere poco addosso il 2005. Nel calcio spesso si dice che non bisogna festeggiare le vittorie, ma pensare alla partita successiva, invece si devono festeggiare e ricordare le vittorie".